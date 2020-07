Piazza Affari si muove in ribasso con le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a causa dei realizzi e in, che anticipa la festività del 4 luglio. Un supporto arriva dai dati del, entrambi sorprendentemente positivi.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,123. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +169 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,22%.si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,23%, preda dei venditori Londra, con un decremento dello 0,92%, contrazione frazionale per Parigi, che soffre un calo dello 0,63%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,78% sul FTSE MI.di Piazza Affari, vola UBI Banca, con una marcata risalita del 2,70% in attesa del CdA sul Piano.In luce STMicroelectronics, con un ampio progresso dell'1,33%.Piccoli passi in avanti per Fineco, che segna un incremento marginale dello 0,80%.Giornata moderatamente positiva per A2A, che sale di un frazionale +0,7%.La peggiore è Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -2,28%.Crolla Banca Mediolanum, con una flessione del 2,28%.Vendite a piene mani su Moncler, che soffre un decremento del 2,25%.Pessima performance per Telecom Italia, che registra un ribasso del 2,20%.