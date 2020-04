Piazza Affari si muove in rialzo in sintonia con l'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -., grazie allapartita stanotte in Asia. I mercatiinfatti sull'efficacia, come confermato dal calo del numero di vittime, ignorando iled ilSostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,081. Invariato lo spread, che si posiziona a +193 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,50%.effervescente Francoforte, con un progresso del 3,75%, bene Londra, che vanta un incisivo incremento dell'1,73%, in primo piano Parigi, che mostra un forte aumento del 3,24%., che mostra un guadagno del 3,42% sul FTSE MIB.di Piazza Affari, decolla Intesa Sanpaolo, con un importante progresso del 7,36%.In evidenza Campari, che mostra un forte incremento del 7,33%.Svetta Leonardo che segna un importante progresso del 6,46%.Vola Ferragamo, con una marcata risalita del 5,77%.di Milano, OVS (+7,82%), Carel Industries (+6,83%), Banca Popolare di Sondrio (+6,43%) e Banca Generali (+4,70%).Le più forti vendite su Aeroporto di Bologna, che prosegue le contrattazioni a -1,00%.