Piazza Affari si conferma sacrificata con resto UE

(Teleborsa) -, in un un clima tipicamente pre-festivo, dominato da prese di profitto e scambi in riduzione.Le, dopo che la Gran Bretagna ha imposto nuove regole per la quarantena ai turisti e mente continuano a crescere inel mondo. A deludere gli operatori hanno contribuito anchee la conferma delSostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,181. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.preda dei venditori Francoforte, con un decremento dell'1,12%, in caduta libera Londra, che affonda dell'1,78%, e pesante Parigi, che segna una discesa di ben -1,8 punti percentuali. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,48% sul FTSE MIB. Fra i comparti più sacrificati a Milano quello dei servizi finanziari (-1,71%), petroliferi (-1,65%) e banche (-1,64%).Giornata nera a Piazza Affari: tutti i titoli ad alta capitalizzazioneLe peggiori performance si registrano su Atlantia, che scivola del 3,33%.Si concentrano le vendite su Saipem, che soffre un calo del 3,08%.Seduta drammatica per Banco BPM, che crolla del 2,89%.Sensibili perdite per Leonardo, in calo del 2,74%.a Milano, Sanlorenzo segna un +1,17%.Fra i più forti ribassi Ferragamo, che continua la seduta con -3,83%.In apnea FILA, che arretra del 3,61%.Tonfo di Banca MPS, che mostra una caduta del 3,51%.Vendite su Enav, che registra un ribasso del 2,99%.