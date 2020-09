Piazza Affari si conferma la peggiore in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che accusano perdite consistenti, in risposta alla debolezza dei Future USA ed alle tensioni provocate dalla ripresa dei negoziati sulla Brexit.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,18. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +152 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,03%.tonfo di Francoforte, che mostra una caduta dell'1,51%, si muove sotto la parità Londra, evidenziando un decremento dello 0,69%, lettera su Parigi, che registra un importante calo dell'1,96%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB che sta lasciando sul terreno il 2,34%.tra i titoli del FTSE MIB è Pirelli che evidenzia un +2,47%.Fra i peggiori STMicroelectronics, che continua la seduta con -4,52%.Affonda Fineco, con un ribasso del 4,21%.Crolla Recordati, con una flessione del 3,67%.Scivola Atlantia, con un netto svantaggio del 3,59%.di Milano, Rai Way (+1,96%), Dea Capital (+1,02%), Cattolica Assicurazioni (+0,67%) e Technogym (+0,59%).La peggiore è Cerved Group, che segna -3,19%.Vendite a piene mani su Carel Industries, che soffre un decremento del 3,01%.Pessima performance per Brunello Cucinelli, che registra un ribasso del 2,93%.