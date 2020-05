Piazza Affari si conferma in controtendenza in un'Europa più cauta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza a causa delle tensioni persistenti in Asia. A favorire Piazza Affari concorrono le ricoperture, soprattutto sui titoli bancari.Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,36%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +210 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,60%.trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,33%, resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,37%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 17.304 punti.Tra idi Milano, in evidenza Unicredit (+4,65%), Prysmian (+3,69%), Unipol (+3,47%) e Diasorin (+3,04%).Fra i peggiori si conferma Moncler, che prosegue le contrattazioni a -1,82%.Sotto pressione Juventus, con un forte ribasso dell'1,39%.Soffre Ferragamo, che evidenzia una perdita dell'1,15%.Tra i, Carel Industries (+8,15%), Piaggio (+4,30%), doValue (+4,06%) e RCS (+3,60%).