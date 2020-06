Piazza Affari si conferma debole a metà giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, a causa di realizzi sui titoli bancari. Prudenza sui mercati, in attesa della partenza di Wall Street ed in risposta aldi Covid-19 nel mondo.Prevale la cautela sull'Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +177 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,26%.sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,46%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,44%, senza slancio Parigi, che negozia con un +0,19%., con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%.Tra lea grande capitalizzazione, STMicroelectronics avanza dell'1,87%, sull'attesa di una crescita della domanda di chip.Si muove in territorio positivo Snam, mostrando un incremento dell'1,63%.Denaro su Terna, che registra un rialzo dell'1,32%.Bilancio decisamente positivo per Fiat Chrysler, che vanta un progresso dell'1,16%.Seduta drammatica per Mediobanca, che crolla del 2,73%.Sensibili perdite per Buzzi Unicem, in calo del 2,03%.In apnea BPER, che arretra del 2,02%.Al Top tra le azioni italiane a, ERG (+2,40%), Maire Tecnimont (+2,34%), Juventus (+1,99%) e Banca Farmafactoring (+1,90%).In rosso Cattolica Assicurazioni, che registra un -4,80%.Tonfo di Illimity Bank, che mostra una caduta del 2,96%.Lettera su Ferragamo, che registra un importante calo del 2,83%.Affonda Mutuionline, con un ribasso del 2,32%.