Piazza Affari scivola in rosso: finite ricoperture si scatenano le vendite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, dopo la partenza di Wall Street, una volta venute meno le ricoperture che avevano sostenuto gli scambi in mattinata. Il movimento infatti era squisitamente tecnico e le vendite si sono riaffacciate non appena venuta meno l'operatività della mattinata. Per ora si conferma in denaro la borsa statunitense, dove lo S&P-500 registra un rialzo dell'1,47%.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,81%. L'Oro è in calo (-1,62%) e si attesta su 1.653,2 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 6,26%.In discesa lo spread, che retrocede a quota +217 punti base, con un decremento di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,31%.andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,05%, resta in terreno positivo Londra, che registra una plusvalenza dello 0,44%, dimessa Parigi, che mostra un -0,06%., dove si registra un forte calo per l'indice FTSE MIB (-2,26%) a 18.059 punti.Tra idi Milano, Diasorin (+6,83%), STMicroelectronics (+3,63%), Buzzi Unicem (+2,56%) e Pirelli (+1,48%).La peggiore è Atlantia, che continua la seduta con -6,17%.In apnea Poste Italiane, che arretra del 5,18%.Tonfo di Azimut, che mostra una caduta del 4,82%.Lettera su Hera, che registra un importante calo del 4,61%.