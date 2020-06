Piazza Affari ripiega con le altre borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -proseguono la seduta all'insegna della prudenza, a dispetto dell'andamento positivo dei Future USA, che indicano una partenza in rialzo per Wall Street. Occhi puntati sui dati macro e sugli appuntamnenti clou della settimana, a partire dalla BCE.Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,30%. Lieve calo dello spread, che scende a +178 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,30%.tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,47%, giornata fiacca per Londra, che segna un calo dello 0,30%, e piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,48%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,55% sul FTSE MIB.di Piazza Affari, in primo piano Diasorin, che mostra un forte aumento del 3,58%.Decolla Amplifon, con un importante progresso del 2,48%.Tonica Fiat Chrysler che evidenzia un bel vantaggio dell'1,51%.In luce CNH Industrial, con un ampio progresso dell'1,38%.Fra i peggiori Snam, che prosegue le contrattazioni in ribasso del 5,68%.In caduta libera BPER, che affonda del 3,14%.Scivola Saipem, con un netto svantaggio del 2,09%.In rosso Italgas, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%.Tra i, Interpump (+5,69%), IMA (+3,73%), Inwit (+3,08%) e ASTM (+1,85%).Dal lato opposto Banca Popolare di Sondrio, che continua la seduta con -3,90%.Pesante Mondadori, che segna una discesa di ben -3,4 punti percentuali.Seduta no per Ascopiave, che crolla del 2,77%.Sensibili perdite per SOL, in calo del 2,27%.