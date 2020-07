Piazza Affari resta negativa con le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, di riflesso ai segnali contrastanti che giungono dai Future USA in vista della partenza di Wall Street.Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,40%. Resta sui record l'oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,99%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,05%.deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, scivola Londra, con uno svantaggio dello 0,73%, in rosso Parigi, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,96%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 20.584 punti, con uno scarto percentuale dello 0,67%.Tra lea grande capitalizzazione, brilla Buzzi Unicem, con un forte incremento (+2,99%).Buoni spunti su Fineco, che mostra un ampio vantaggio dell'1,62%.Ben impostata STMicroelectronics, che mostra un incremento dell'1,55%.Tonica Mediobanca che evidenzia un bel vantaggio dell'1,30%.La peggiore si conferma Moncler, che scivola del 2,78%.Prestazione negativa per CNH Industrial, che scende del 2,68%.In caduta libera Pirelli, che affonda del 2,35%.Pesante Fiat Chrysler, che segna una discesa di ben -2,3 punti percentuali.di Milano, Banca MPS (+6,92%), Cerved Group (+4,97%), IMA (+3,41%) e Piaggio (+3,01%).Fra i più forti ribassi si segnala Tod's, che continua la seduta con -3,17%.Seduta drammatica per MARR, che crolla del 2,88%.Sensibili perdite per FILA, in calo del 2,32%.In apnea Autogrill, che arretra del 2,20%.