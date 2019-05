Piazza Affari resiste alle vendite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, mentre gli altri listini azionari europei risultano colpiti dalle vendite in attesa delle previsioni economiche di primavera della Commissione Europea.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,12. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.280,7 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 61,61 dollari per barile, in calo dell'1,03%.Aumenta di poco lo spread, che si porta a +259 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,57%.sottotono Francoforte che mostra una limatura dello 0,59%, sotto pressione Londra, con un forte ribasso dell'1,03%, soffre Parigi, che evidenzia una perdita dello 0,73%.; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 23.480 punti. Poco sopra la parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,58%), come il FTSE Italia Star (1,1%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti sanitario (+2,90%), alimentare (+2,76%) e automotive (+2,01%).Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti bancario (-0,91%) e petrolio (-0,88%).di Milano, troviamo Amplifon (+5,30%) e Ferrari (+4,18%) dopo la pubblicazione dei conti trimestrali, Juventus (+3,33%) e Diasorin (+3,15%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Fineco, che continua la seduta con un -4,02% dopo i conti e sulla possibilità che Unicredit esca dal capitale per renderla pienamente indipendente.Preda dei venditori Unipol, con un decremento dell'1,38%.Si concentrano le vendite su Saipem, che soffre un calo dell'1,34%.Vendite su Unicredit, che registra un ribasso dell'1,20%.Tra i, Piovan (+8,43%), IGD (+2,99%), Zignago Vetro (+2,97%) e Piaggio (+2,50%), quest'ultima sulla scia della trimestrale.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Danieli, che prosegue le contrattazioni a -3,36%.In caduta libera FILA, che affonda del 3,09%.Pesante Saras, che segna una discesa di ben -2,01 punti percentuali.Seduta negativa per RCS, che mostra una perdita dell'1,79%.