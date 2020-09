Piazza Affari prosegue tonica in vetta alle Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che beneficiano di qualche ricopertura, soprattutto sul comparto bancario, dopo le consistenti perdite incassate la vigilia.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,175. In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +139 punti base, con un forte calo di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,88%.giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,67%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,20%, incolore Parigi, che non registra variazioni significative. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,82% sul FTSE MIB.di Milano, troviamo Poste Italiane (+2,94%), ENI (+2,63%), Banco BPM (+2,44%) e Fiat Chrysler (+2,24%).La peggiore è DiaSorin, che scivola del 2,54%.In apnea Amplifon, che arretra del 2,04%.Preda dei venditori Leonardo, con un decremento dell'1,29%.Si concentrano le vendite su Inwit, che soffre un calo dell'1,25%.di Milano, Banca MPS (+5,04%), sostenuta dai rumors sulla cesisone della quota statale.Bene anche La Doria (+3,45%), MARR (+3,05%) e Tinexta (+3,04%).Fra i peggiori RCS, che continua la seduta con -3,52%.Tonfo di Technogym, che mostra una caduta del 2,50%.Vendite su Cattolica Assicurazioni, che registra un ribasso dell'1,57%.Seduta negativa per B.F, che mostra una perdita dell'1,37%.