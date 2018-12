Piazza Affari prosegue rally assieme alle altre borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. I mercati, già positivi all'avvio, hanno gradualmente ampliato i guadagni avviandosi a chiudere l'ultima seduta piena del 2018 in attivo (lunedì 31 dicembre saranno aperte solo alcune borse per una sessione ridotta).per queste sedute semifestive, che ampliano ladel mercato, come accaduto ieri anche a Wall Street. Frattanto,ad un'ora e mezza dalla partenza del mercato americano.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,147, mentre l'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,29%.Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,28% a quota +250 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,73%.exploit di Francoforte, che mostra un rialzo dell'1,74%, su di giri Londra (+1,77%), molto bene Parigi, che scambia con un +1,5%., con il FTSE MIB che avanza a 18.298 punti (+1,3%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su Banco BPM, che vanta un incremento del 5,36%.Effervescente Saipem, con un progresso del 5,01%.Incandescente Unipol, che vanta un incisivo incremento del 4,62%.In primo piano UBI Banca, che mostra un forte aumento del 4,57%.Al Top tra le azioni italiane a, OVS (+9,55%), Mediaset (+5,47%), Brunello Cucinelli (+5,18%) e Gima TT (+4,99%).