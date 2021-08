Piazza Affari prosegue positiva con le altre borse europee

Lunedì 23 Agosto 2021, 14:30

(Teleborsa) - Le borse europee e Piazza Affari proseguono il rimbalzo, dopo un avvio sprint ed una piccola decelerazione in mattinata, in concomitanza con la pubblicazione dei dati preliminari dei PMI manifatturieri. In realtà tutta la settimana sarà contraddistinta da prudenza, in vista del meeting di Jackson Hole, in Wyoming, dove i banchieri della Fed faranno il punto sulla situazione economica e monetaria.



Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,172. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,61%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,14%), che raggiunge 64,09 dollari per barile.



Sale lo spread, attestandosi a +106 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,59%.



Tra gli indici di Eurolandia giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,22%, bene Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,33%, la migliore Parigi, che vanta un progresso dello 0,84%. Seduta buona per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 26.038 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in primo piano Moncler, che mostra un forte aumento del 2,63%.



Decolla Unicredit, con un importante progresso del 2,14%.



Buona performance per Nexi, che cresce dell'1,71%.



Sostenuta Saipem, con un discreto guadagno dell'1,59%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Enel, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.



Fiacca Recordati, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, El.En (+3,55%), Ferragamo (+3,29%), Brunello Cucinelli (+3,10%) e Sesa (+2,64%).



Le più forti vendite su ERG, che prosegue le contrattazioni a -1,33%.



Calo deciso per B.F, che segna un -1,12%.



Discesa modesta per Falck Renewables, che cede lo 0,92%.



Pensosa IREN, con un calo frazionale dello 0,81%.