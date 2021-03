16 Marzo 2021

(Teleborsa) - Le borse europee e Piazza Affari proseguono in rialzo, sfruttando il rialzo messo a segno dai mercati USA ed asiatici, in attesa delle riunioni delle banche centrali, che dovrebbero sostanzialmente confermare gli aiuti all'economia.



L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,195. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.734 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,44% e continua a trattare a 64,45 dollari per barile.



Torna a salire lo spread, attestandosi a +95 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,62%.



Tra le principali Borse europee ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,76%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dello 0,74%, e piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,26%.



Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,69%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share guadagna lo 0,72% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 26.457 punti.



Sale il FTSE Italia Mid Cap (+1,08%); sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia Star (+1,43%).



In buona evidenza a Milano i comparti materie prime (+2,02%), tecnologia (+1,86%) e bancario (+1,66%).



Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti vendite al dettaglio (-2,24%), costruzioni (-0,51%) e petrolio (-0,42%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Banco BPM, con una marcata risalita del 3,83%.



Brilla BPER, con un forte incremento (+2,67%).



Ottima performance per Leonardo, che registra un progresso del 2,56%.



Exploit di Mediobanca, che mostra un rialzo del 2,56%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati, che continua la seduta con -1,06%.



Preda dei venditori Buzzi Unicem, con un decremento dell'1,05%.



Pensosa Snam, con un calo frazionale dello 0,66%.



Tentenna Saipem, con un modesto ribasso dello 0,58%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, El.En (+12,33%), Banca Popolare di Sondrio (+4,63%), Tinexta (+3,47%) e Piaggio (+2,51%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su MARR, che segna un -4,23%.



Si concentrano le vendite su Biesse, che soffre un calo dell'1,82%.



Vendite su ERG, che registra un ribasso dell'1,77%.



Seduta negativa per Bff Bank, che mostra una perdita dell'1,23%.