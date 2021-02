© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scontano un clima di, in relazione alla diffusione delleed all'andamento della campagna vaccini. Occhi puntati sulper la fiducia al Senato, dove ha ribadito la necessità di combattere la pandemia e di un cambio di passo. Sotto osservazione l'andamento dei Treasury USA, mentre si aspettano lestasera.L'Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,32%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 60,53 dollari per barile.Lo Spread peggiora, toccando i +92 punti base, con un aumento di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,56%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,61%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,22%, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 23.323 punti, con uno scarto percentuale dello 0,50%.Tra lea grande capitalizzazione, tonica Mediobanca che evidenzia un bel vantaggio dell'1,07%.In luce ENI, con un ampio progresso dell'1,06%.Le più forti vendite su Nexi, che prosegue le contrattazioni a -3,40%.In rosso CNH Industrial, che evidenzia un deciso ribasso del 2,09%.Spicca la prestazione negativa di Stellantis, che scende dell'1,93%.Inwit scende dell'1,86%.Al Top tra le azioni italiane a, Webuild (+1,95%), GVS (+1,57%), Banca MPS (+1,24%) e Piaggio (+1,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Saras, che continua la seduta con -4,32%.Vendite a piene mani su Banca Farmafactoring, che soffre un decremento del 2,13%.Pessima performance per doValue, che registra un ribasso del 2,05%.Sessione nera per Cerved Group, che lascia sul tappeto una perdita del 2,01%.