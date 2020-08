Piazza Affari prosegue in rialzo con resto Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, beneficiando do un clima generalmente positivo, complice il miglioramento del PMI dei servizi dell'Eurozona, pur al di sotto delle attese. Occhi puntati sui dati de, in uscita fra poco. Ad alimentare l'ottimismo anche i risultati presentati da diverse Blue Chips.portandosi a 2.040,6 dollari l'oncia. L'Euro / Dollaro USA conferma la debolezza del dollaro, con un progresso dello 0,48%.Si riduce di poco lo spread, che si porta a +148 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,96%.ben comprata Francoforte, che segna un forte rialzo dello 0,73%, Londra avanza dell'1,10%, e si muove in territorio positivo Parigi, mostrando un incremento dello 0,86%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,65%. Fra i comparti migliori le tlc (+2,67%).Tra idi Milano, in evidenza TIM (+5,23%), per l'accelerazione delle trattative sulla rete unica.Bene Buzzi Unicem (+4,09%), premiata da analisti e risultati.In denaro Saipem (+3,99%) ed Intesa Sanpaolo (+3,22%), che ha presentato ieri risultati superiori alle attese.Fra i peggiori Unipol, che continua la seduta con -2,29%.Soffre Atlantia, che evidenzia una perdita dell'1,82% dopo che il CdA ha confermato difficoltà nelle trattative con CDP per ASPI.Preda dei venditori Inwit, con un decremento dell'1,77%.Si concentrano le vendite su STMicroelectronics, che soffre un calo dell'1,74%.di Milano, Tinexta (+12,20%), Illimity Bank (+7,35%), BPER (+4,59%) e Mediaset (+2,22%).Fra i più forti ribassi si segnala Falck Renewables, che continua la seduta con -6,17%.Giù ASTM, con un ribasso del 3,98%.Sotto pressione doValue, con una flessione del 3,81%.Vendite a piene mani su Zignago Vetro, che soffre un decremento del 2,90%.