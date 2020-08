Piazza Affari prosegue in rialzo con le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che proseguono in moderato rialzo in attesa della partenza di Wall Street. Digeriti i, il mercato sembra più concentrato sulle tematiche internazionali e guarda all'agenda fitta die prossimi giorni.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,194. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,05%.composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,42%, chiusa per festività Londra, performance modesta per Parigi, che mostra un moderato rialzo dello 0,62%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,45%.di Milano, troviamo DiaSorin (+3,22%), grazie a ricoperture.Torna in auge Telecom Italia (+1,97%), in attesa del CdA sulla rete unica.Bene anche Italgas (+1,96%) e Saipem (+1,75%).Le più forti vendite su BPER, che prosegue le contrattazioni a -1,05%.Contrazione moderata per Banca Mediolanum, che soffre un calo dello 0,94%.Sottotono Prysmian che mostra una limatura dello 0,71%.Deludente Unipol, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap, Carel Industries (+5,25%), Brunello Cucinelli (+3,17%), Tod's (+2,41%) e Salini Impregilo (+2,19%).Le più forti vendite su Zignago Vetro, che prosegue le contrattazioni a -1,40%.Tamburi scende dell'1,40%.Calo deciso per MARR, che segna un -1,36%.Sotto pressione Banca Farmafactoring, con un forte ribasso dell'1,27%.