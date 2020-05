Piazza Affari prosegue in frazionale rialzo grazie a banche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lprosegue gli camb, confortate dai buoni risultati annunciati da alcune società leader, come, che ha visto crescere gli indicatori di redditività.i, che affluiscono copiose in questi giorni.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,082. Invariato lo spread, che si posiziona a +237 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,87%.Francoforte viaggia poco sotto i livelli della vigilia, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,25%, tentennante Parigi, che mostra un piccolo decremento dello 0,49%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,45% a 17.460 punti grazie all'ottima performance delle banche.Tra lea grande capitalizzazione, svetta Moncler che segna un importante progresso del 2,32%.Vola Fineco, con una marcata risalita del 2,10%.Ben impostata Amplifon, che mostra un incremento dell'1,71%.Tonica Telecom Italia che evidenzia un bel vantaggio dell'1,69%.La peggiore al momento è Buzzi Unicem, che scivola del 2,57%.Seduta drammatica per Diasorin, che crolla del 2,40%.Atlantia scende dell'1,89%.Calo deciso per Mediobanca, che segna un -1,86%.Tra i, Ivs Group (+6,00%) ed Illimity Bank (+3,43%), quest'ultima dopo la trimestrale.Bene anche Ascopiave (+3,05%) dopo i risultati.