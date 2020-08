Piazza Affari prosegue debole. Scambi al ribasso per l'azionario europeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in attesa della partenza di Wall Street, che ieri ha aggiornato i massimi storici sul S&P 500. L'andamento dei mercati non sembra per ora confortato da un deciso cambio di passo dell'economia, a parte qualche dato macroeconomico positivo, e questo impensierisce gli operatori di mercato e sembra presagire una bolla.Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,183. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,97% dopo l'asta del Tesoro che ha sancito un calo dei rendimenti verso lo zero.pensosa Francoforte, con un calo frazionale dello 0,21%, Londra scende dell'1,02%, tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,23%. A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 20.374 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%.di Milano, troviamo Banco BPM (+3,57%), sempre sulla scommessa di nuove operazioni di consolidamento.Corrono anche Mediobanca (+1,27%), Hera (+1,24%) ed Atlantia (+1,00%), quest'ultima dopo che S&P ha migliorato l'outlook sul rating a Developing.Fra i peggiori Tenaris, che continua la seduta con -1,24%.Calo deciso per Saipem, che segna un -1,19%.Sotto pressione Unicredit, con un forte ribasso dell'1,17%.Soffre Amplifon, che evidenzia una perdita dell'1,12%.Tra i, Banca Popolare di Sondrio (+2,98%), Tinexta (+2,40%), Illimity Bank (+1,77%) e Sesa (+1,45%).Scivola doValue, che continua la seduta con -2,10%.Lettera su Falck Renewables, che registra un importante calo del 2,02%.Preda dei venditori B.F, con un decremento dell'1,64%.Si concentrano le vendite su Garofalo Health Care, che soffre un calo dell'1,28%.