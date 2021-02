© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità, mentre prosegue in rosso Piazza Affari, a causa di prese di profitto, dopo il rally avviato all'indomani dell'incarico a Mario Draghi per la formazione di un governo.Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,41%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.841,9 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,07%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,51%.fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,42%, senza spunti Londra, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,45%.Tra lea grande capitalizzazione, ben comprata ENI, che segna un forte rialzo dell'1,97%.Campari avanza dell'1,29%.Si muove in territorio positivo DiaSorin, mostrando un incremento dell'1,01%.Seduta senza slancio per Amplifon, che riflette un moderato aumento dello 0,91%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi, che prosegue le contrattazioni a -2,17%.Si concentrano le vendite su Enel, che soffre un calo del 2,13%.Vendite a piene mani su Terna, che soffre un decremento del 2,06%.Vendite su Snam, che registra un ribasso dell'1,78%.di Milano, Credem (+5,25%), La Doria (+3,10%), El.En (+2,11%) e Sesa (+2,08%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Popolare di Sondrio, che ottiene -2,08%.Seduta negativa per Falck Renewables, che mostra una perdita dell'1,78%.Sotto pressione B.F, che accusa un calo dell'1,77%.Scivola Italmobiliare, con un netto svantaggio dell'1,74%.