Piazza Affari prosegue brillante con il resto d'Europa

(Teleborsa) -, che proseguono il movimento di recupero avviato stamattina, in scia allasul rating dell'Italia ed alle misure espansive della. In una giornata caratterizzata dall'assenza di dati macro,, quest'ultima attesa estendere l'attuale Piano QE.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,085. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,52%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-23,2%), che ha toccato 13,01 dollari per barile.Sensibile miglioramento dello spread, che raggiunge quota +220 punti base, con un decremento di 14 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all'1,73%.vola Francoforte, con una marcata risalita del 2,35%, brilla Londra, con un forte incremento (+1,58%), e ottima performance per Parigi, che registra un progresso dell'1,86%. Sessione euforica per Piazza Affari, con il FTSE MIB che mostra un balzo del 2,45%.di Milano, troviamo Azimut (+5,99%), Juventus (+5,55%), Poste Italiane (+4,62%) e STMicroelectronics (+4,33%).Fra i titoli in rosso si segnala Leonardo, che prosegue le contrattazioni a -1,17%.Piccola perdita per Atlantia, che scambia con un -0,9%.Al Top tra le azioni italiane a, Anima Holding (+11,45%), Technogym (+7,54%), ASTM (+4,90%) e De' Longhi (+4,87%). La peggiore è Italmobiliare (-1,33%).