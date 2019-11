Piazza Affari gira in positivo con Diasorin e le banche

MIgliora la seduta a Piazza Affari verso fine mattinata con il Ftse Mib che passa in positivo e sale dello 0,15%. Guida i rialzi Diasorin (+3,7%) spinta dagli acquisti sul settore della diagnostica e della ricerca genetica, in tutta Europa. Bene anche Azimut che prosegue la serie positiva e mette a segno un rialzo del 3%. Ben comprata Hera (+1,9%) dopo la trimestrale, corre Telecom (+2%).



Nel resto d'Europa, Parigi resta ferma sui livelli della vigilia mentre Francoforte cede lo 0,3% appesantita dalle vendite su Daimler (-3%) che ha annunciato tagli al personale per risparmiare un miliardo, a causa dei target sulle emissioni da rispettare che mettono a rischio gli obiettivi sugli utili. Ultimo aggiornamento: 12:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA