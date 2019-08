Piazza Affari positiva. Spread ancora giù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee. Il mercato accoglie in rialzo il nuovo governo. Il Presidente della Repubblica,, il quale ha accettato con riserva.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.539,4 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 56,03 dollari per barile.Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +168 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +0,89%. Ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,86%. Parigi avanza dell'1,09%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 21.305 punti.In luce sul listino milanese i comparti telecomunicazioni (+2,74%), bancario (+2,33%) e beni industriali (+1,55%).di Milano, troviamo CNH Industrial (+3,95%) e Prysmian (+3,71%). Quest'ultima è stata promossa da Goldman Sachs a "buy" da "neutral". Alzato anche il target price.Bene inoltre Telecom Italia (+3,49%) e Azimut (+2,79%).di Milano, Banca MPS (+7,42%), Credito Valtellinese (+5,13%), Datalogic (+4,32%) e Cairo Communication (+3,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Rai Way, che continua la seduta con -0,98%. Dimessa Falck Renewables, con un calo frazionale dello 0,92%. Giù Mutuionline, con un modesto ribasso dello 0,77%.