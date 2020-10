Piazza Affari positiva. Più debole il resto d'Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della cautela la seduta finanziaria per le principali borse europee, colpite oggi da vendite diffuse. A Milano invece il bilancio è positivo complice il buon andamento di alcune Blue Chips. Poco mosso l'S&P-500, che segna a Wall Street un -0,1%.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,176. L'Oro, in aumento (+1,1%), raggiunge 1.910 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,82%.In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +123 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,65%.incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,58%. Senza slancio Parigi, che negozia con un -0,12%., con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 21.457 punti.Buona la performance a Milano dei comparti materie prime (+2,49%), beni industriali (+1,35%) e media (+1,18%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti immobiliare (-1,66%), tecnologia (-1,06%) e vendite al dettaglio (-1,01%).di Milano, troviamo Atlantia (+9,16%), Tenaris (+2,67%), Azimut (+2,39%) e Poste Italiane (+2,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi, che prosegue le contrattazioni a -2,13%.Soffre Interpump, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Preda dei venditori STMicroelectronics, con un decremento dell'1,20%.Tentenna Intesa Sanpaolo, che cede lo 0,97%.Al Top tra le azioni italiane a, Salini Impregilo (+7,03%), Saras (+5,57%), La Doria (+3,93%) e ASTM (+3,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca MPS, che continua la seduta con -5,46%.Crolla Autogrill, con una flessione del 3,34%.Vendite a piene mani su Datalogic, che soffre un decremento del 2,68%.Pessima performance per Danieli, che registra un ribasso del 2,35%.