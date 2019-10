Piazza Affari positiva in un'Europa riflessiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -mentre la borsa di Milano si muove in lieve rialzo posizionandosi in cima al Vecchio Continente.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,091. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,05%), raggiunge 54,64 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,85%.andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,16%, fiacca Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,42%, discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,25%., proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 24.137 punti. Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,02%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).In buona evidenza a Milano i comparti bancario (+1,10%), media (+1,02%) e tecnologia (+0,87%).In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni industriali, che riporta una flessione di -0,73%.Tra idi Milano, in evidenza Banco BPM (+3,28%), UBI Banca (+2,60%), BPER (+1,95%) e Unicredit (+1,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Atlantia, che ottiene -2,93%.Spicca la prestazione negativa di Poste Italiane, che scende dell'1,25%.Italgas scende dell'1,11%.Al Top tra le azioni italiane a, Maire Tecnimont (+4,68%) dopo il memorandum con EuroChem in Russia, Reply (+4,09%), Guala Closures (+1,84%) e Credem (+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Acea, che ottiene -4,04%.Sensibili perdite per Carel Industries, in calo del 2,80%.In apnea Gima TT, che arretra del 2,60%.Tonfo di ASTM, che mostra una caduta del 2,11%.