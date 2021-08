Piazza Affari positiva in un'Europa più cauta

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Le borse europee procedono all'insegna della prudenza, mentre si distingue la performance positiva di Piazza Affari, motivata dalla discreta tenuta di energetici ed assicurativi. In generale, la prudenza è d'obbligo e gli operatore appaionoi restii a prendere posizione in attesa del discorso del Presidente della Fed Jerome Powell a Jackson Hole.



L'Euro / Dollaro USA è praticamente congelato su 1,175. L'Oro mostra un timido guadagno dello 0,21%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza dell'1,68%.



Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +107 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,66%.



Tra i listini europei incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra, che negozia con un +0,08%, e Parigi è stabile, riportando un moderato -0,05%. Benino Piazza Affari, con il FTSE MIB a 25.912 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Unipol, che segna un forte rialzo dell'1,28%.



Piccolo passo in avanti per Banca Generali, che mostra un progresso dello 0,84%.



Composta Amplifon, che cresce di un modesto +0,74%.



Performance modesta per STMicroelectronics, che mostra un moderato rialzo dello 0,74%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Juventus (+3,57%), Tamburi (+1,82%), Esprinet (+1,67%) e Ferragamo (+1,25%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Autogrill, che prosegue le contrattazioni a -1,43%.



Calo deciso per Technogym, che segna un -1,25%.



Giornata fiacca per IREN, che segna un calo dello 0,76%.



Piccola perdita per ERG, che scambia con un -0,73%.