Piazza Affari positiva in un'Europa cauta. Focus su MPS

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Gliin uscita nel primo pomeriggio, in quanto dovrebbe fornire supporto alla significativa stretta monetaria da parte della FED.MPS, che prima si muove in rialzo e poi crolla nella giornata in cui il CdA ha fissato le condizioni e i termini definitivi dell'in opzione per massimi 2,5 miliardi di euro. La banca senese ha sottolineato che "l'operazione è interamente garantita".Sul fronte macroeconomico, confermata in accelerazionea settembre 2022, con un incremento del 10% su base annua.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 0,9707. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.674,7 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,50%.In discesa lo spread, che retrocede a quota +239 punti base, con un decremento di 7 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,69%.piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,54%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.Lieve aumento per la, con il FTSE MIB che sale dello 0,69% a 20.608 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 22.403 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,27%); sulla parità il FTSE Italia Star (+0,19%).di Piazza Affari, effervescente Banco BPM, con un progresso del 3,32%.Incandescente Tenaris, che vanta un incisivo incremento del 2,97%.In primo piano Leonardo, che mostra un forte aumento del 2,45%.Decolla CNH Industrial, con un importante progresso del 2,44%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, che ottiene -2,43%.Seduta negativa per Inwit, che mostra una perdita dell'1,86%.Sotto pressione Campari, che accusa un calo dell'1,44%.Scivola Amplifon, con un netto svantaggio dell'1,18%.Al Top tra le azioni italiane a, Juventus (+2,93%), MARR (+2,64%), Danieli (+2,30%) e Credem (+2,17%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Wiit, che continua la seduta con -2,56%.In rosso Brunello Cucinelli, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,90%.Spicca la prestazione negativa di Luve, che scende dell'1,83%.Ascopiave scende dell'1,67%.Tra i dati01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,9%; preced. 0,3%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10%; preced. 7,9%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 219K unità).