(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee che ampliano il rialzo dell'avvio seguendo la buona performance dei future statunitensi, sostenuti dall'ottimismo degli investitori per ilper un valore di 1.900 miliardi di dollari.Sul fronte valutario, seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%. L'Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.745,7 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,93%.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +101 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,70%.in luce Francoforte, con un ampio progresso dello 0,77%, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,17%. Ben comprata Parigi, che segna un forte rialzo dell'1,20%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 23.098 punti; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 25.131 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori viaggi e intrattenimento (+3,83%), servizi finanziari (+2,81%) e beni per la casa (+1,92%).Il settore materie prime, con il suo -0,99%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza Unipol (+4,32%), Azimut (+3,71%), Banca Mediolanum (+3,39%) e Leonardo (+3,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -2,07%.Contrazione moderata per Telecom Italia, che soffre un calo dello 0,74%.Sottotono STMicroelectronics che mostra una limatura dello 0,53%.del FTSE MidCap, Autogrill (+5,79%), Anima Holding (+5,28%), Cerved Group (+4,67%) e Tinexta (+3,40%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Sesa, che ottiene -1,07%.Deludente Sanlorenzo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca B.F, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.