Piazza Affari positiva in seduta con pochi volumi per ponte festivo

(Teleborsa) -. Rimane un po' indietro Piazza Affari, anche se termina con il segno più una seduta priva di grandi spunti e volumi, a causa deliniziato con Sant'Ambrogio a Milano e proseguito con l'Immacolata in tutta Italia.Leonardo, nonostante la notizia sul consolidamento della collaborazione tra Italia, UK e Giappone per il "Global Combat Air Programme" (Gcap), finalizzato alla realizzazione dellaPrysmian, dopo il via libera ai lavori dell'fra Italia e Tunisia da parte di Terna. Gli analisti di Equita scrivono che "Terna è tra i principali clienti di Prysmian" che "la notizia migliora la visibilità sulla pipeline di acquisizioni di nuovi ordini, già molto buona".UniCredit, che non si aspetta "alcun impatto sulle" dal fatto che il requisito patrimoniale Pillar 2 Capital Requirement () "potrebbe aumentare in misura minima" rispetto all'attuale livello di 175 punti base.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,056. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,74%. Lieve aumento del(Light Sweet Crude Oil) che sale a 72,33 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +188 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,80%.sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dello 0,74%, piatta Londra, che tiene la parità, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,46%.archivia la giornata con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,29%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share, che rimane a 26.228 punti.Buona la prestazione del FTSE Italia Mid Cap (+0,96%); come pure, in rialzo il FTSE Italia Star (+1,12%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,28 miliardi di euro, in deciso ribasso (-19,09%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,59 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,41 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,3 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su Interpump, che mostra un ampio vantaggio del 2,96%.Ben impostata Buzzi Unicem, che mostra un incremento del 2,38%.Tonica Prysmian che evidenzia un bel vantaggio del 2,22%.In luce Moncler, con un ampio progresso dell'1,84%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Stellantis, che ha archiviato la seduta a -2,54%.Preda dei venditori Leonardo, con un decremento dell'1,65%.Fiacca Nexi, che mostra un piccolo decremento dello 1,00%.Discesa modesta per Tenaris, che cede un piccolo -0,87%.del FTSE MidCap, Carel Industries (+3,73%), Caltagirone SpA (+3,66%), Salcef Group (+2,73%) e SOL (+2,44%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Piaggio, che ha terminato le contrattazioni a -1,22%.Pensosa Ascopiave, con un calo frazionale dello 1,00%.Tentenna Juventus, con un modesto ribasso dello 0,71%.Giornata fiacca per Wiit, che segna un calo dello 0,61%.