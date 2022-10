Piazza Affari positiva. Corre Unicredit con la trimestrale

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, alle prese con la stagione delle trimestrali. Nel dettaglio, corre Unicredit, in cima al FTSE MIB, che ha aumentato la guidance sul 2022 dopo un forte terzo trimestre. La banca guidata davede per il 2022 un utile netto superiore a 4,8 miliardi, contro i circa 4 miliardi indicati a fine luglio, ed è intenzionata a garantire una distribuzione ai soci almeno pari a quella del 2021 per l'esercizio in corso.Nel frattempo, a Wall Street è poco sopra la parità l'S&P-500. penalizzata dalle trimestrali deludenti di alcune big tech.Sul mercato valutario, seduta positiva per l'Euro / Dollaro USA, che sta portando a casa un guadagno dell'1,10%. L'Oro, in aumento (+1,04%), raggiunge 1.669,3 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,55%), che raggiunge 87,5 dollari per barile.Sulla parità lo spread, che rimane a quota +219 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,32%.si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dell'1,09%, piccolo passo in avanti per Londra, che mostra un progresso dello 0,61%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,41%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che termina a 22.390 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il FTSE Italia All-Share, che con il suo +1,54% termina a quota 24.246 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,8 miliardi di euro, in ribasso (-8,81%), rispetto ai precedenti 1,98 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano Unicredit, che mostra un forte aumento del 4,31%.Decolla Saipem, con un importante progresso del 2,96%.In evidenza Tenaris, che mostra un forte incremento del 2,26%.Denaro su Leonardo, che registra un rialzo dell'1,78%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Amplifon, che ha archiviato la seduta a -4,19%.In rosso Campari, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,27%.Spicca la prestazione negativa di Azimut, che scende dell'1,11%.Moncler scende dell'1,08%.del FTSE MidCap, Wiit (+4,42%), Salcef Group (+3,40%), Industrie De Nora (+2,99%) e IREN (+2,89%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Tod's, che ha terminato le contrattazioni a -19,44%.Sensibili perdite per Mfe A, in calo del 2,84%.In apnea Mfe B, che arretra del 2,78%.Tonfo di GVS, che mostra una caduta del 2,19%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 77 punti; preced. 79 punti)10:00: M3, annuale (atteso 6,1%; preced. 6,1%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1%; preced. 1,4%)16:00: Vendita case nuove (atteso 585K unità; preced. 677K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso -13,9%; preced. 24,7%).