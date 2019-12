Piazza Affari poco mossa in un panorama europeo cauto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si muovono fra alti e bassi. A sostenere i mercati ha contribuito il recupero del sentiment segnalato dall'indice IFO, anche se resta solo il nodo della Brexit che ha fatto scendere la sterlina ai livelli più bassi del periodo post elettorale.Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,113. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,31% a quota +144 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,15%.senza slancio Francoforte, che negozia con un -0,14%, Londra è moderatamente positiva, riportando un +0,2%, andamento cauto per Parigi, che mostra una performance di +0,19%., con il FTSE MIB che si attesta a 23.665 punti.Tra idi Milano, in evidenza Poste Italiane (+1,38%), Recordati (+1,09%), Exor (+1,06%) e ENI (+0,86%).Il luce FCA (-0,07%) assieme alla Peugeot (+1,22% a Parigi) dopo il via libera alla fusione.In rosso A2A, che prosegue le contrattazioni a -0,66%.Pensosa Fineco, con un calo frazionale dello 0,64%.Tentenna Prysmian, con un modesto ribasso dello 0,55%.