Piazza Affari poco mossa. In focus le trimestrali

(Teleborsa) -in una giornata ricca di spunti market mover.Mentre a Bruxelles si continua a discutere sulla Manovra dell'Italia in occasione dell'Ecofin che segue l'Eurogruppo della vigilia, gli investitori attendono conferme sullo stato di salute dell'economia dell'Eurozona daiGrande attenzione anche alle, importante barometro del sentiment degli elettori verso l'amministrazione Trump.quali Banca Generali, Intesa Sanpaolo, Enel e Campari.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,142. L'Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.232,3 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 62,87 dollari per barile., con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,34%.piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,23%. Piatta Londra, che tiene la parità, e senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi., con il FTSE MIB che si attesta a 19.245 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 21.206 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,02%), come il FTSE Italia Star (0,2%).Si distinguono a Piazza Affari i settori alimentare (+0,77%), viaggi e intrattenimento (+0,58%) e vendite al dettaglio (+0,51%). Nel listino, i settori bancario (-0,81%), telecomunicazioni (-0,59%) e chimico (-0,55%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo Prysmian (+1,03%), Campari (+0,95%), Italgas (+0,75%) e STMicroelectronics (+0,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano sulle banche, in particolare su Fineco, che cede il 2,17%, UBI Banca, che evidenzia una perdita dell'1,04%, Banco BPM, che soffre un calo dello 0,99%, e Intesa Sanpaolo che mostra una limatura dello 0,97%.di Milano, Juventus (+1,86%), IREN (+1,01%), Salini Impregilo (+0,90%) e Amplifon (+0,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su doBank, che continua la seduta con -3,29%.Preda dei venditori Saras, con un decremento dell'1,68%.Si concentrano le vendite su Geox, che soffre un calo dell'1,14%.Dimessa Banca MPS, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.