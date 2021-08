Piazza Affari poco mossa con le altre Borse UE

Lunedì 30 Agosto 2021, 14:15

(Teleborsa) - Piazza Affari prosegue poco mossa assieme alle altre piazze europee, orfane di Londra che è rimasta chiusa per festività. I Future USA danno poche indicazioni sulla partenza di Wall Street dopo che la Fed ha confermato l'avvio del "tapering" ma non die tassi d'interesse, che resteranno bassi ancora a lungo.

L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 68,61 dollari per barile.



Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +107 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,65%.



Tra i mercati del Vecchio Continente piatta Francoforte, che tiene la parità, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,32%, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,21%.



Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 26.036 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 28.639 punti.



Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,38%); con analoga direzione, in moderato rialzo il FTSE Italia Star (+0,59%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+2,18%), Interpump (+1,77%), STMicroelectronics (+1,35%) e DiaSorin (+0,82%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -0,92%.



Fiacca BPER, che mostra un piccolo decremento dello 0,90%.



Discesa modesta per Recordati, che cede un piccolo -0,68%.



Pensosa Terna, con un calo frazionale dello 0,66%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Saras (+6,63%), Alerion Clean Power (+4,50%), Ferragamo (+3,23%) e Biesse (+3,04%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su B.F, che continua la seduta con -1,70%.



Calo deciso per Juventus, che segna un -1,6%.



Sotto pressione Brunello Cucinelli, con un forte ribasso dell'1,51%.



Soffre Acea, che evidenzia una perdita dell'1,35%.