27 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'S&P-500 segna un -0,07%.



Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,208. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.781 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,78%), raggiunge 61,98 dollari per barile.

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +107 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,82%.



Tra i listini europei contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,31%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,26%, e senza slancio Parigi, che negozia con un -0,03%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,17% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 26.756 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Unicredit (+1,78%), Prysmian (+1,56%), Fineco (+1,21%) e Nexi (+1,07%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -5,45%.



Vendite su Saipem, che registra un ribasso del 2,67%.



Seduta drammatica per Tenaris, che crolla del 2,09%.



Seduta negativa per Leonardo, che mostra una perdita dell'1,95%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Sanlorenzo (+2,12%), La Doria (+1,50%), GVS (+1,48%) e Mediaset (+1,27%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che ottiene -3,17%.



Sensibili perdite per Danieli, in calo del 3,10%.



In apnea Carel Industries, che arretra del 2,82%.



Tonfo di Tod's, che mostra una caduta del 2,61%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)