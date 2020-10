Piazza Affari piatta. Europa in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Restano in primo piano le preoccupazioni per l'andamento dellae le misure restrittive già decise e quelle che potranno arrivare. Nel frattempo, oltreoceano permangono i dubbi sul nuovoall'economia americana.Sul mercato valutario, lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,183. Giornata negativa per l'oro, che continua la seduta a 1.901,1 dollari l'oncia, in calo dell'1,19%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,17%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +135 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,79%.incolore Francoforte, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio Londra, che negozia con un +0,16%, e Parigi è stabile, riportando un moderato -0,05%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 19.077 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 20.854 punti, sui livelli della vigilia.Alimentare (+1,52%), automotive (+1,45%) e chimico (+0,96%) in buona luce sul listino milanese.Nel listino, i settori vendite al dettaglio (-3,34%), telecomunicazioni (-1,65%) e beni per la casa (-1,47%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, incandescente Pirelli, che vanta un incisivo incremento del 2,55%.In primo piano Fiat Chrysler, che mostra un forte aumento del 2,45%.Decolla Exor, con un importante progresso del 2,44%.Buoni spunti su Campari, che mostra un ampio vantaggio dell'1,54%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Telecom Italia, che continua la seduta con -2,67%.In caduta libera BPER, che affonda del 2,51%.Vendite su Interpump, che registra un ribasso dell'1,86%.Seduta negativa per Unipol, che mostra una perdita dell'1,63%.di Milano, Saras (+9,86%), Mutuionline (+2,91%), B.F (+2,21%) e Autogrill (+2,16%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -5,45%.Pesante Banca Popolare di Sondrio, che segna una discesa di ben -4,64 punti percentuali.Seduta drammatica per Technogym, che crolla del 3,80%.Sotto pressione Piaggio, che accusa un calo del 3,23%.