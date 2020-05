Piazza Affari piatta. Europa in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le principale borse europee tagliano il traguardo di metà seduta con segni negativi, confermando l'impostazione debole dell'avvio. A pesare sul sentiment degli investitori pesano lea cui si aggiunge la questione: gli addetti ai lavori restano concentrati sulla risposta di Washington all'approvazione da parte del parlamento cinese della nuova legge sulla sicurezza nazionale.Sul mercato Forex, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,114. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.727,2 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 32,57 dollari per barile, in netto calo del 3,38%.Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +187 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,43%.in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,96%. Spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dello 0,95%. Parigi scende dello 0,72%.che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 18.321 punti.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti utility (+1,85%), sanitario (+1,22%) e telecomunicazioni (+0,95%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti petrolio (-1,85%), materie prime (-1,76%) e beni per la casa (-1,66%).di Milano, troviamo Diasorin (+3,80%), Enel (+2,18%), Terna (+1,94%) e Unicredit (+1,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Pirelli, che ottiene -3,24%.Pesante Fiat Chrysler, che segna una discesa di ben -2,84 punti percentuali.Calo deciso per ENI, che segna un -2,72%.Seduta drammatica per Leonardo, che crolla del 2,57%.del FTSE MidCap, Banca MPS (+16,65%), Falck Renewables (+7,10%), Rai Way (+4,48%) e Illimity Bank (+2,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cattolica Assicurazioni, che prosegue le contrattazioni a -3,49%.Sensibili perdite per Fincantieri, in calo del 2,89%.In apnea FILA, che arretra del 2,84%.Tonfo di Danieli, che mostra una caduta del 2,79%.