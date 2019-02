Piazza Affari piatta. Europa in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -confermando l'intonazione prudente mostrata nel corso della mattinata. La giornata è povera di spunti: sul fronte macro sono stati diffusi i numeri sull'inflazione in Italia.Nel frattempo, è iniziato il. Iniziano ad alzare il velo sui conti: si parte domani con Intesa Sanpaolo, mentre mercoledì sono attesi i risultati di Unicredit e Banco BPM. Nei giorni a seguire MPS, Banca Generali, BPER.Sul mercato Forex, stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,145. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,48%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +259 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,75%.deludente Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Londra avanza dello 0,29% mentre Parigi, mostra un piccolo decremento dello 0,53%. Piazza Affari mostra una variazione pari a -0,1% sul FTSE MIB.Buona la performance a Milano dei comparti chimico (+2,13%), telecomunicazioni (+1,91%) e sanitario (+1,01%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti viaggi e intrattenimento (-1,50%), automotive (-1,14%) e bancario (-0,69%).Tra idi Milano, in evidenza Telecom Italia (+2,44%) con CDP favorevole alla rete unica nazionale.Tra le banche, bene Fineco (+2,07%). Per contro Unicredit, segna un -1,43%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -2,54%.Lettera su Fiat Chrysler, che registra un importante calo del 2,06% dopo le immatricolazioni di gennaio.Tra i, SOL (+3,24%), Zignago Vetro (+2,62%), Sias (+2,42%) e Reply (+2,40%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Gima TT, che continua la seduta con -4,83%.