Piazza Affari piatta. Europa in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con la chiusura ampiamente negativa delle Borse asiatiche,. Tiene invece la piazza di Milano, che dopo un'apertura negativa recupera e si ferma sulla linea di parità.Tra i principali timori degli investitori, che hanno preferito optare per i beni rifugio dopo la fine del quantitative easing, ci sono la crescita cinese e mondiale, la situazione nel Regno Unito alle prese con la Brexit e le tensioni commerciali. In calo l'euro sul dollaro a 1,1359 a Londra.Negli USA, sostanzialmente stabile lo S&P-500. Scambi in ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che accusa una flessione dello 0,96%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.283,7 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,26%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +251 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,68%.Francoforte ottiene un modesto guadagno dello 0,20%, Londra, che non registra variazioni significative, rimane incolore rispetto alla seduta precedente, e soffre pressioni invece Parigi, che accusa un calo dello 0,87%.Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 18.331 punti; sulla stessa linea, rimane piatto anche il FTSE Italia All-Share, che chiude la giornata a 20.177 punti. segnano variazioni positivi sia il FTSE Italia Mid Cap (+0,82%) che il FTSE Italia Star (1,0%).Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,58 miliardi di euro, con un ribasso che si attesta a -4,79% rispetto ai precedenti 1,66 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 205.274, rispetto ai precedenti 201.003, infine i volumi scambiati sono passati da 1,34 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi.Su 217 titoli trattati in Borsa, 84 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 120. Invariate le rimanenti 13 azioni.A distinguersi per performance positiva a Piazza Affari i settori viaggi e intrattenimento (+3,61%), media (+1,82%) e immobiliare (+1,77%). Nel listino, i settori bancario (-1,23%), automotive (-0,61%) e assicurativo (-0,59%) sono stati tra i più venduti.di Milano, troviamo la nuova entrata nel FTSE MIb Juventus (+10,17%), Prysmian (+3,44%), Snam (+3,17%) e Terna (+2,32%). Le peggiori performance, invece, nel settore bancario con BPER, che ha chiuso a -2,02%,Intesa Sanpaolo che scivola con un netto svantaggio dell'1,72% e Unipol, che va in rosso evidenziando un deciso ribasso dell'1,65%. Spicca la prestazione negativa di UBI Banca, che scende dell'1,62%.Tra i, Biesse (+11,01%), doBank (+8,17%), RCS (+6,60%) e Aeroporto di Bologna (+5,75%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Datalogic, che ha archiviato la seduta a -1,96%.