Piazza Affari parte con la rincorsa assieme al resto d'Europa

(Teleborsa) -, che ritrovano il buonumore in scia alla performance positiva messa a segno da Wall Street, il cui umore volatile sta condizionando molto le borse in quest'ultimo scorcio dell'anno.Restano inle preoccupazioni pere per lefra USA e Cina, mentre i mercati si avviano a(oggi è l'ultima seduta utile dell'anno per molti mercati).A testimoniare la grande incertezza contribuisce l'Oro, che continua a salire (+0,26%) grazie alla sua natura di bene rifugio.Sul mercato dei cambi, leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,146. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +253 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,76%.appare tonica Francoforte, che registra una plusvalenza dell'1,03%, ottima performance per Londra, che registra un rialzo dell'1,23%, guadagno discreto per Parigi, che avanza dell'1,04%. A Piazza Affari, il FTSE MIB avvia la giornata con un aumento dello 0,94% a 18.235 punti.Tra lea grande capitalizzazione brilla Unipol, con un forte incremento (+2,37%).Continua a correre la Juventus, con un incremento dell'1,88%.Denaro su Banco BPM, che registra un rialzo dell'1,65%.Bilancio decisamente positivo per STMicroelectronics, che vanta un progresso dell'1,56%.