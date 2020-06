Piazza Affari parte bene in linea con mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in scia al buon andamento dell'Asia ed a dispetto delle tensioni tensioni sociali in USA. In una giornata festiva in Italia,per la seduta odierna.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,112. In discesa lo spread, che retrocede a quota +187 punti base, con un decremento di 4 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,44%.exploit di Francoforte, che mostra un rialzo del 3%, dopo esser rimasta chiusa la vigilia per la festività di Pentecoste. Giornata moderatamente positiva per Londra, che sale di un frazionale +0,43%, bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell'1,46%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell'1,09%, a 18.726 punti;.di Milano, troviamo Moncler (+2,67%), Unipol (+2,64%) e ENI (+2,64%), quest'ultima in scia alle indiscrezioni sulla possibile ristrutturazione organizzativa.Brillante anche Leonardo (+2,30%).La peggiore è Diasorin, che avvia le contrattazioni a -1,60%.di Milano, Mediaset (+3,46%), Tod's (+2,75%), Enav (+2,36%) e OVS (+1,96%).Fra i peggiori Banca Farmafactoring, che prosegue le contrattazioni a -3,93%.Piccola perdita per Zignago Vetro, che scambia con un -0,95%.Tentenna Banca Popolare di Sondrio, che cede lo 0,76%.