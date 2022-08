Piazza Affari parte all'insegna della prudenza

(Teleborsa) - Piazza Affari è stabile in avvio di settimana e non aggancia il trend moderatamente rialzista dei principali mercati europei.



L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,85%), raggiunge 89,77 dollari per barile.



Sale lo spread, attestandosi a +206 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,90%.



Tra le principali Borse europee piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,54%, piatta Londra, che tiene la parità, e composta Parigi, che cresce di un modesto +0,55%.



Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 24.755 punti, sui livelli della vigilia.



Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,05%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star (+0,35%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Tenaris, che avanza di un discreto +1,31%.



Performance modesta per STMicroelectronics, che mostra un moderato rialzo dello 0,92%.



Resistente Saipem, che segna un piccolo aumento dello 0,85%.



A2A avanza dello 0,81%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -1,39%.



Deludente Pirelli, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca Intesa Sanpaolo, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.



Discesa modesta per Mediobanca, che cede un piccolo -0,63%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Cementir Holding (+1,75%), Tamburi (+1,73%), Brembo (+1,55%) e Italmobiliare (+1,53%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mfe B, che prosegue le contrattazioni a -3,63%.



Tonfo di Technogym, che mostra una caduta del 2,25%.



Soffre Banca Ifis, che evidenzia una perdita del 2,12%.



Preda dei venditori MARR, con un decremento dell'1,78%.