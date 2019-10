Piazza Affari marcia al rialzo con le altre borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che oggi rimbalzano grazie all'annuncio delloe per effetto del. A supporto dei mercati anche una serie diL'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +132 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.tonica Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,57%, bilancio decisamente positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,73%, discreto guadagno per Parigi, che avanza dello 0,42%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,63%.di Milano, troviamo STMicroelectronics (+4,90%), Saipem (+4,39%), entrambe dopo aver diffuso i risultati trimestrali.Bene anche Azimut (+1,35%) e Amplifon (+1,26%).Le più forti vendite su Atlantia, che prosegue le contrattazioni a -1,00%.Sostanzialmente debole UBI Banca, che registra una flessione dello 0,95%.Si muove sotto la parità Juventus, evidenziando un decremento dello 0,64%.