Piazza Affari mantiene un buon rialzo in controtrend con Europa

(Teleborsa) -, in contrasto con l'andatura più incerta delle altre borse europee, che scontano qualche realizzo e l'alta probabilità di una hard Brexit.La sterlina infatti sta perdendo terreno sul mercato e si attesta a 1,3205 dollari e 1,1842 euro. Stabile è invece il cross Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,115.Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +147 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,19%.tentenna Francoforte, con un ribasso dello 0,59%, più stabile Londra che scambia a cavallo dlela parità, debole Parigi, che segna un calo dello 0,33%. Il listino milanese mostra un buon guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,25% grazie al buon andamento dei titoli energetici.Tra idi Milano, in evidenza Italgas (+1,24%), ENI (+1,16%), Terna (+1,11%) e Saipem (+0,99%).Fra i peggiori si segnala Nexi, che continua la seduta con -2,56%.Piccola perdita per UBI Banca, che scambia con un -0,95% nonostante abbia annunciato ieri la cartolarizzazione di un portafoglio di NPL.Tentenna Unicredit, che cede lo 0,84%, anch'essa dopo aver annunciato la cessione di NPL.Sostanzialmente debole Poste Italiane, che registra una flessione dello 0,78%.