Piazza Affari maglia rosa in Europa. Corrono Utilities e Automotive

(Teleborsa) -, che non soffrono il crollo dei listini cinesi e i segnali poco incoraggianti arrivati dai dati PMI dell'Eurozona., trainata dalla. Sulla giornata positiva del settore auto incide un report di Equita, secondo cui il terzo trimestre del 2022 sarà tale da permettere di confermare o alzare le guidance 2022 alla maggior parte delle società. In particolare, scattano Pirelli (che è la migliore del FTSE MIB con un Buy confermato) e Brembo (che ha ricevuto un upgrade a Buy). Bene anche Stellantis, che è ritenuta "la prima scelta nonostante la ciclicità del business per merger synergies e struttura finanziaria solida".Sostanzialmente stabile l'Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 0,9874. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.649 dollari l'oncia. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,14%. Scende significativamente il, che sulla piazza di Amsterdam tocca anche i 93 euro per megawattora grazie alla crescita degli stoccaggi e al clima mite.Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +225 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,59%.in primo piano Francoforte, che mostra un forte aumento dell'1,58%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,64%, e decolla Parigi, con un importante progresso dell'1,59%.Chiusura in forte rialzo per la, con il FTSE MIB, che mette a segno un guadagno dell'1,93%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso il FTSE Italia All-Share, che ha perso lo 0,58%, chiudendo a 23.443 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+1,47%); con analoga direzione, positivo il FTSE Italia Star (+1,39%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,65 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,53 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,47 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,43 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza Pirelli, che mostra un forte incremento del 5,18%.Svetta Interpump che segna un importante progresso del 3,73%.Vola Italgas, con una marcata risalita del 3,45%.Brilla Recordati, con un forte incremento (+3,44%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su CNH Industrial, che ha archiviato la seduta a -1,42%.Scivola Amplifon, con un netto svantaggio dell'1,22%.di Milano, IREN (+6,35%), Brembo (+4,50%), Acea (+4,42%) e Ascopiave (+3,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Juventus, che ha archiviato la seduta a -2,21%.In rosso doValue, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,76%.Spicca la prestazione negativa di Safilo, che scende dell'1,04%.Pensosa Tod's, con un calo frazionale dello 0,88%.