Piazza Affari maglia rosa in Europa

(Teleborsa) -, che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza. Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha detto che Francoforte prevede di aumentare ulteriormente i tassi e che la BCE dovrà anche "normalizzare gli altri strumenti e rafforzare così l'impulso della politica dei tassi".La numero uno di Francoforte ha anche sottolineato che, in un ambiente economico caratterizzato da "shock multipli e profonda incertezza", l'Eurozona non deve annacquare la regolamentazione del settore bancario rischiando di ritrovarsi con banche più deboli e, in definitiva, meno credito all'economia.Sul mercato valutario, l'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,035. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,36%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-3,21%), che ha toccato 79,02 dollari per barile.Ottimo il livello dello spread, che scende fino a +184 punti base, con un calo di 10 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,87%.buona performance per Francoforte, che cresce dell'1,23%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,53%, e sostenuta Parigi, con un discreto guadagno dell'1,04%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,38%. In serata è atteso il giudizio di Fitch sull'Italia con l'attesa di una conferma del rating a BBB con outlook stabile.Nella Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,14 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,92 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,56 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,62 miliardi.di Milano, troviamo Enel (+3,14%), CNH Industrial (+2,98%), Iveco (+2,73%) e Pirelli (+2,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Azimut, che ha archiviato la seduta a -1,23%.di Milano, Luve (+3,90%), Banca Ifis (+3,29%), Webuild (+3,04%) e Cementir Holding (+2,89%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Alerion Clean Power, che ha chiuso a -2,21%.Si concentrano le vendite su CIR, che soffre un calo dell'1,86%.Vendite su GVS, che registra un ribasso dell'1,55%.Deludente Salcef Group, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra lepiù importanti:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,5%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -6,5%; preced. -6,8%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,38 Mln unità; preced. 4,71 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -1,5%).