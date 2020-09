Piazza Affari maglia rosa in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre si attende fra poco ilamericano. In un panorama debole si mette in evidenza la, grazie a vari spunti fra le Blue Chips.L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,185. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +148 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%.sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,39%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,20%, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,21%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 21.415 punti.Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,03%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,37%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori media (+2,73%), costruzioni (+1,37%) e bancario (+1,30%).Nel listino, i settori utility (-1,03%), immobiliare (-0,77%) e telecomunicazioni (-0,75%) sono tra i più venduti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su Banco BPM, che vanta un incremento del 3,58%.Effervescente Prysmian, con un progresso del 2,81%.Incandescente Amplifon, che vanta un incisivo incremento del 2,58%.In primo piano Buzzi Unicem, che mostra un forte aumento del 2,33%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exor, che prosegue le contrattazioni a -2,26%.Sensibili perdite per Hera, in calo del 2,07%.Preda dei venditori Saipem, con un decremento dell'1,49%.Si concentrano le vendite su Italgas, che soffre un calo dell'1,47%.di Milano, Mediaset (+6,13%), RCS (+1,95%), Credem (+1,81%) e De' Longhi (+1,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Falck Renewables, che prosegue le contrattazioni a -2,81%.In apnea ERG, che arretra del 2,45%.Tonfo di Aeroporto di Bologna, che mostra una caduta del 2,34%.Vendite su Brunello Cucinelli, che registra un ribasso dell'1,76%.