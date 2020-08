Piazza Affari maglia rosa in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, colpiti oggi da vendite diffuse, mentre, grazie al buon andamento delle Blue Chips. Nel primo pomeriggio scenario sostanzialmente immutato rispetto alla mattinata.Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,173. Invariato lo spread, che si posiziona a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,96%.tentenna Francoforte, che cede lo 0,68%, debole Londra, che registra una flessione dello 0,21%, andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a -0,18%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,24% a 19.426 punti.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri Telecom Italia (+4,82%).Acquisti a piene mani su Leonardo, che vanta un incremento del 4,23%.Effervescente Intesa Sanpaolo, con un progresso del 3,95% dopo i positivi risultati del semestre.Incandescente Unipol, che vanta un incisivo incremento del 3,57%.Lea peggiore è DiaSorin, che cede il 3,94%.Sensibili perdite per Moncler, in calo del 2,73%.In apnea Prysmian, che arretra del 2,69%.Tonfo di Recordati, che mostra una caduta del 2,49%.del FTSE MidCap, Illimity Bank (+8,04%), grazie ai risultati, Mediaset (+4,52%), doValue (+3,67%) e Banca MPS (+3,67%).