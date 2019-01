Piazza Affari insegue l'Europa al rialzo e snobba delusione IFO

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, che proseguono indisturbate il movimento di recupero, a dispetto del pessimo dato dellì'IFO tedesco. A sostenere l'umore degli investitori contribuisce ancora il sostegno dalla politica monetaria della BCE.L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29%. Lieve calo dello spread, che scende a +247 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,66%.buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dell'1,32%, si muove in frazionale rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,35%, bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,65%. A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dello 0,76%, a 19.713 punti.Come accaduto in Asia, è la tecnologia (+2,46%) a performare meglio, seguita da costruzioni (+2,02%) e media (+1,87%).Tra idi Milano, in evidenza Azimut (+3,61%), in battuta già ieri.Corrono anche Buzzi Unicem (+3,35%), Ferragamo (+2,38%) e STMicroelectronics (+2,32%).Brillante Unipol (+2%) per effetto delle indiscrezioni che parlano del piano di cessione della banca a BPER.I più forti ribassi, invece, si verificano su A2A, che continua la seduta con -1,05%.Fiacca Poste Italiane, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%.