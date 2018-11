Piazza Affari in rosso insieme agli altri Eurolistini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Piazza Affari si allinea e lascia sul parterre circa mezzo punto percentuale, pur mostrando un calo meno consistente rispetto agli altri Eurolistini.: oggi negli Stati Uniti si celebra il Thanksgiving Day, le contrattazioni riprenderanno domani 23 novembre seppur a mezzo servizio (chiusura prevista per le 16 ora locale invece delle 19).si segnala la stima flash della fiducia dei consumatori dell'Eurozona, ancora in calo e peggiore delle attese.L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,14. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 53,91 dollari per barile, con un calo dell'1,32%.che retrocede a quota +306 punti base, con un decremento di 6 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,43%.calo deciso per Francoforte, che segna un -0,93%, sotto pressione Londra, con un forte ribasso dell'1,21%, e soffre Parigi, che evidenzia una perdita dello 0,75%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,41%, scambiando a 20.445 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,47%), come il FTSE Italia Star (0,2%).In luce sul listino milanese il comparto viaggi e intrattenimento, con un +1,77% sul precedente. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti materie prime (-1,53%), telecomunicazioni (-1,50%) e petrolio (-1,45%).Tra idi Milano, in evidenza Banco BPM (+2,90%), Azimut (+0,81%), Brembo (+0,57%) e BPER (+0,55%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che archivia le contrattazioni con un -2,90%.Pesante Telecom Italia, che segna una discesa di ben -2,03 punti percentuali.Preda dei venditori ENI, con un decremento dell'1,93%.Si concentrano le vendite su Unipol, che soffre un calo dell'1,82%.di Milano, Juventus (+4,76%), Gima TT (+4,70%), El.En (+4,41%) e Brunello Cucinelli (+3,99%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Aeroporto di Bologna -2,67%.Seduta drammatica per Anima Holding, che crolla del 2,34%.Vendite su Piaggio, che registra un ribasso dell'1,93%.Seduta negativa per Zignago Vetro, che mostra una perdita dell'1,31%.