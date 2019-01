Borse in rosso, anche Piazza Affari in calo

Ultimo aggiornamento: 18:21

, che contano le incertezze evidenziate da Wall Street, in una settimana che si rivelerà cruciale sia sul fronte della politica monetaria () che su quello delle. Ad intimorire i mercati anche il, mentre la stagione delle trimestrali in USA entra nel vivo.Sul fronte dei cambi, l'Euro / Dollaro USA avanza a quota 1,144. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.302,5 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,05%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +246 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,67%.debole Francoforte, che perde lo 0,63%, sotto pressione Londra, che accusa un calo dello 0,91%, scivola Parigi, con un netto svantaggio dello 0,76%.; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share, che chiude la giornata a 21.558 punti. In rosso il FTSE Italia Mid Cap (-0,81%); sulla parità il FTSE Italia Star (-0,19%).A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari adi euro, in calo del 10,68%, rispetto ai 1,93 miliardi della vigilia.A fronte dei 218 titoli trattati sulla piazza milanese, 123 azioni hanno chiuso in calo, mentre 83 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 12 azioni del listino italiano. Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti costruzioni (+2,22%) e immobiliare (+0,77%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti materie prime (-2,59%), tecnologia (-2,02%) e beni per la casa (-1,63%).di Milano c'è la Juventus (+1,73%), che continua a correre con il successo in campionato.Brillante Buzzi Unicem (+1,51%), dopo un "buy" di Equita Sim.Fra i migliori anche Azimut (+1,09%) e A2A (+0,58%).La peggiore è CNH Industrial, che ha terminato le contrattazioni con un -3,77%, dopo esser peggiorata nel pomeriggio in swcia ai risultati di Caterpillar.In caduta libera Tenaris, che affonda del 2,67%.Pesante Unicredit, che segna una discesa di ben -2,54 punti percentuali.Inchioda la Ferrari, che crolla del 2,33%.Tra iva segnalata Salini Impregilo (+5,17%)